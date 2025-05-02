"Когда не разобрался с ИИ": в сети завирусился новый тренд с чатом GPT
- В соцсетях набирает популярность шуточный флешмоб, где люди создают фото среди атрибутов своей профессии, подражая тренд GPT Doll, но без ИИ.
- Тренд показывает, как технологии интегрируются в повседневную жизнь и становятся темой для креативного юмора.
В соцсетях набирает популярность новый шуточный флешмоб, где люди повторяют тренд GPT Doll, но без использования искусственного интеллекта.
В чем заключается новый интересный флешмоб – читайте в материале 24 Канала.
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В чем заключается флешмоб
Пользователи соцсетей публикуют фото, на которых лежат среди атрибутов своей профессии. Все это должно выглядеть как персонализированные куклы, которых раньше люди создавали с помощью чата GPT.
Справка. GPT Doll – это виртуальный образ девушки или парня, сгенерированный нейросетью: с идеальными чертами лица, безупречной кожей, блестящей одеждой и легким оттенком искусственности, что одновременно захватывает. Это будто Барби из будущего, но создана не Mattel, а дуэтом ChatGPT и Midjourney.
Так, на вирусных фотографиях можно увидеть работницу "Укрпочты", разложенную среди коробок, лент и пузырьковой пленки, а также спасателя, окруженного пожарным снаряжением. Оба с юмором обыгрывают тему, что чат GPT вроде бы слишком сложный для них.
Укрпочта присоединилась к тренду: смотрите видео
Как работники ГСЧС видят этот тренд: смотрите видео
К тренду присоединяются стоматологи: смотрите видео
Мастера маникюра присоединяются к тренду: смотрите видео
Новый тренд распространяется по сети: смотрите видео
Тренд не только развлекает, но и показывает, как глубоко технологии проникают в повседневную жизнь. Он стал еще одним примером того, как ИИ становится темой для креативного юмора.
Ранее в соцсетях завирусился еще один популярный флешмоб, где пользователи публикуют детские фото и с помощью ИИ представляют, как они выглядели бы во взрослом возрасте.