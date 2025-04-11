В США у мужчины изъяли семерых тигров: он объяснил, зачем держал их

В американском штате Невада произошел необычный случай. Карла Митчелла арестовали после того, как правоохранители изъяли из его дома семерых тигров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New Youk Times.

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Инцидент произошел в городке Паррамп, что в часе езды от Лас-Вегаса. Правоохранители наведались к мужчине, по имени Карл Митчелл, чтобы изъять тигров.

Обратите внимание! Во многих штатах США действует полный или частичный запрет на содержание дома диких животных. На федеральном уровне существует закон, который запрещает продажу и перевозку больших кошек (львов, тигров, леопардов, ягуаров, гепардов) через штаты как домашних любимцев.

Зачем мужчина держал тигров

Сейчас известно, что мужчина находится в тюрьме. В интервью телеканалу News 3 он объяснил, что является ветераном с инвалидностью и имеет ПТСР.

Министерство по делам ветеранов и мои врачи одобрили использование тигров как животных эмоциональной поддержки,

– заверил он.

Что такое ПТСР? Это сокращение от посттравматическое стрессовое расстройство. Это психическое расстройство, которое может возникнуть после переживания или свидетельства сильно травматического события.

Где сейчас животные

Сейчас тигров поместили в приют для диких животных, где они проходят медицинское обследование, а сам Митчелл остается под стражей в окружном центре временного содержания в Паррампи. Среди изъятых животных был и редкий белый тигр.

Стоит напомнить, что ранее кот Степан присоединился к ФК "Шахтер" и объявил сбор для 3 ОШБр с целью помощи украинским военным. На собранные деньги волонтеры планируют приобрести бронетранспортер М113.