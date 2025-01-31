Взяли покататься: подростки ради развлечения украли поезд метро

В Нью-Йорке произошел курьезный инцидент, когда несколько подростков украли пустой поезд метро. Известно, что тот стоял на запасном пути возле станции 71st Avenue в Форест-Хиллз.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Post.

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Что известно об инциденте

Подростки пробрались на станцию метро и замазали объективы камер видеонаблюдения маркером. Однако они сняли на видео свою поездку и выложили ее в соцсети. На обнародованных кадрах видно, что спидометр поезда показывает скорость около 48 километров в час.

Пока непонятно, сколько длилось это "путешествие", но в конце концов поезд вернули на отстойник на станции в Бруклине, откуда его и похитили. Сотрудники подземки заметили, что поезд находится не в том месте, где они его оставили ранее, и вызвали полицию.

Интересная деталь! Двери поезда оказались закрытыми, поэтому предполагают, что у угонщиков были специальные ключи.

Подростки ради развлечения украли поезд метро: смотрите видео

Злоумышленники, как считает полиция, сбежали с места преступления пешком, и разыскивает виновных. Им могут выдвинуть обвинения в безрассудном создании угрозы.