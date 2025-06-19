С экранов в реальность: в США откроют развлекательные центры по мотивам сериалов Netflix

Американская стриминговая платформа Netflix объявила о запуске масштабного развлекательного проекта сети тематических центров Netflix House, где зрители смогут буквально погрузиться в свои любимые сериалы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Variety.

Смотрите также Можно посмотреть за вечер: 3 новейших мини-сериала на Netflix, от которых невозможно оторваться

Первые 2 центра откроются в конце 2025 года в Филадельфии и Далласе, а третий – в Лас-Вегасе. Открытие последнего запланировано на 2027 год.

Что ждет фанатов

Каждый центр будет иметь площадь около 10 000 квадратных метров и предлагать интерактивные аттракционы, рестораны, инсталляции, игровые зоны и магазины с мерчем – все вдохновленное франшизами Netflix.

В Далласе посетителей ждет:

"Stranger Things: Побег от тьмы";

"Игра в кальмара: Выживи в испытаниях".

В Филадельфии – такие развлечения:

"Венздей: Накануне изгнания";

"One Piece: В поисках дьявольского фрукта".

Наконец появится место, где истории Netflix, которые вы не можете прекратить смотреть, станут реальностью. Вы буквально попадете в любимые миры – и благодаря постоянным обновлениям опыта, всегда будете иметь причину возвращаться. Мы рады приветствовать наших новых соседей в Филадельфии, Далласе и Лас-Вегасе, чтобы вместе открывать Netflix в совершенно новом свете, с учетом уникального духа каждого города,

– прокомментировала директор по маркетингу Netflix Мариан Ли.

В США откроют развлекательные центры по мотивам сериалов Netflix: смотрите видео

В каждом заведении будет Netflix Bites – ресторан с крафтовыми блюдами и коктейлями, вдохновленными персонажами и сценами любимых шоу. Также планируются фотозоны и инсталляции по мотивам:

"Бриджертонов";

"Любовь слепая";

"Пол – это скамейка";

"Большой рот";

"Бумажный дом".

Идея Netflix House – это попытка компании расширить свое влияние за пределы стриминга, создав живое пространство, где контент становится эмоциональным опытом. Учитывая популярность подобных проектов (например "Игра в кальмара: Живой опыт"), Netflix явно делает ставку на то, что зрители хотят не только смотреть, но и проживать истории.