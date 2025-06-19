Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Variety.
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Перші 2 центри відкриються наприкінці 2025 року у Філадельфії та Далласі, а третій – у Лас-Вегасі. Відкриття останнього заплановане на 2027 рік.
Що чекає на фанатів
Кожен центр матиме площу близько 10 000 квадратних метрів і пропонуватиме інтерактивні атракціони, ресторани, інсталяції, ігрові зони та магазини з мерчем – усе натхнене франшизами Netflix.
У Далласі відвідувачів чекає:
- "Stranger Things: Втеча від темряви";
- "Гра в кальмара: Виживи у випробуваннях".
У Філадельфії – такі розваги:
- "Венздей: Напередодні вигнання";
- "One Piece: У пошуках диявольського фрукта".
Нарешті з'явиться місце, де історії Netflix, які ви не можете припинити дивитися, стануть реальністю. Ви буквально потрапите в улюблені світи – і завдяки постійним оновленням досвіду, завжди будете мати причину повертатися. Ми раді вітати наших нових сусідів у Філадельфії, Далласі та Лас-Вегасі, щоб разом відкривати Netflix в абсолютно новому світлі, з урахуванням унікального духу кожного міста,
– прокоментувала директорка з маркетингу Netflix Маріан Лі.
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У кожному закладі буде Netflix Bites – ресторан із крафтовими стравами та коктейлями, натхненими персонажами та сценами улюблених шоу. Також плануються фотозони й інсталяції за мотивами:
- "Бріджертонів";
- "Кохання сліпе";
- "Підлога – це лава";
- "Великий рот";
- "Паперовий будинок".
Ідея Netflix House – це спроба компанії розширити свій вплив за межі стримінгу, створивши живий простір, де контент стає емоційним досвідом. З огляду на популярність подібних проєктів (як-от "Гра в кальмара: Живий досвід"), Netflix явно робить ставку на те, що глядачі хочуть не лише дивитися, а й проживати історії.