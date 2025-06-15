В США аллигатор нарушил правила дорожного движения: его задержала полиция

В американском штате Северная Каролина полицейские "арестовали" большого аллигатора. Все из-за того, что рептилия остановила движение автомобилей.

Известно, что аллигатор принимал солнечные ванны прямо посреди дороги. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the jam.

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Как сообщают водители, гигантская рептилия размером в 3 метра разлеглась посреди дороги. Это могло вызвать аварию или же сильно навредить самому аллигатору. Поэтому, неравнодушные вызвали полицию, которая и задержала рептилию.

Офицеры на месте происшествия заявили, что задержали ее по "подозрению в том, что она является динозавром без надлежащих документов, бродит в общественных местах с намерением позагорать и препятствует дорожному движению".



Полиция пытается арестовать аллигатора / Фото What's The Jam

180-килограммовый аллигатор, похоже, не был против задержания, ведь понимал, что загорание посреди проезжей части запрещено. В конце концов, чешуйчатого подозреваемого переместили в более безопасное и дружественное к аллигаторам место, подальше от дорог и водителей. К счастью, во время этой странной встречи никто не пострадал.

Обратите внимание! Аллигаторы могут быть опасными, особенно если их спровоцировать или подойти слишком близко. Рептилия в случае опасности может осуществить внезапную атаку на короткой дистанции. Их укусы чрезвычайно сильны и представляют реальную опасность для людей и животных.

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