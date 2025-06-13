Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео @TheWorldOutside-l.

Смотрите также Доставляли вертолетом: зебра-беглянка, которую эпично вернули хозяевам, стала звездой сети

На обнародованном в сети видео мы можем увидеть, как собака породы лабрадор в форме работника безопасности аэропорта мило дремлет. Очевидно, собаке было так комфортно на посту досмотра багажа, что она не смогла бороться со сном.

Видео выложили в сети, и оно моментально разлетелось, став настоящим хитом среди пользователей. В соцсетях не осуждают четверолапого, ведь даже служебные собаки имеют право на передышку.

Лабрадор мило задремал на рабочем месте: смотрите видео

Интересно знать! Служебные собаки в аэропорту выполняют чрезвычайно важные задачи. Они проходят специальное обучение и работают в команде с кинологами. Собаки обучены выявлять запахи взрывчатых веществ, боеприпасов или оружия в багаже, ручной клади или на человеке. Это одно из главных направлений их работы. Также они способны находить запрещенные вещества – даже в очень хорошо спрятанных тайниках.

В Китае также есть известный корги-полицейский, по имени Фу Зай. Недавно его наказали за "непрофессиональное поведение". Дело в том, что собака спала на рабочем месте и мочилась в миску с кормом.