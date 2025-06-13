Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео @TheWorldOutside-l.

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На оприлюдненому у мережі відео ми можемо побачити, як собака породи лабрадор у формі працівника безпеки аеропорту мило дрімає. Очевидно, собаці було так комфортно на посту огляду багажу, що вона не змогла боротися зі сном.

Відео виклали в мережі, і воно моментально розлетілося, ставши справжнім хітом серед користувачів. У соцмережах не засуджують чотирилапого, адже навіть службові собаки мають право на перепочинок.

Лабрадор мило задрімав на робочому місці: дивіться відео

Цікаво знати! Службові собаки в аеропорту виконують надзвичайно важливі завдання. Вони проходять спеціальне навчання і працюють у команді з кінологами. Собаки навчені виявляти запахи вибухових речовин, боєприпасів або зброї в багажі, ручній поклажі чи на людині. Це один із головних напрямків їх роботи. Також вони здатні знаходити заборонені речовини – навіть у дуже добре захованих схованках.

У Китаї також є відомий коргі-поліцейський, на ім'я Фу Зай. Нещодавно його покарали за "непрофесійну поведінку". Річ у тім, що собака спав на робочому місці та мочився у миску з кормом.