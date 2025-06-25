"Что я надену на третью мировую": в тиктоке завирусился новый курьезный тренд

В тиктоке стремительно набирает популярность новый тренд с довольно зловещим названием "WW3 Outfit" или "Что я надену на Третью мировую". Молодежь массово снимает видео, в которых демонстрирует свой "боевой" образ на случай глобального конфликта.

В чем заключается тренд и как его повторить – расскажет 24 Канал.

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В чем суть тренда

Пользователи платформы публикуют видео, где дефилируют в различных костюмах под драматическую или эпическую музыку. Часто это стилизованные военные образы, броня, камуфляж, но также встречаются фантастические луки в стиле "Мстителей" или "Безумного Макса". Все сопровождается подписью "Что я надену на Третью мировую".

Некоторые пользователи шутят, что "выглядеть круто – важнее всего даже на поле боя", другие – иронизируют над современной эстетикой войны, где информационное пространство уже стало полем битвы.

В соцсетях распространяется новый тренд: смотрите видео

Как в тиктоке готовятся к Третьей мировой войне: смотрите видео

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Что этому предшествовало

Этот тренд появился на фоне растущего напряжения в мире, новостей о военных конфликтах, в частности между Ираном и Израилем, мобилизации и страха перед Третьей мировой войной. Психологи считают, что такие флешмобы могут быть формой коллективного механизма преодоления тревоги через юмор и креативность.