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Развлечения Новости о вирусных трендах "Что я надену на третью мировую": в тиктоке завирусился новый курьезный тренд
25 июня, 12:17
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"Что я надену на третью мировую": в тиктоке завирусился новый курьезный тренд

Алена Захарова
Основні тези
  • В TikTok набирает популярность тренд "WW3 Outfit", где молодежь демонстрирует "боевые" образы на случай глобального конфликта.
  • Тренд возник на фоне растущего напряжения в мире, мобилизации и страха перед Третьей мировой войной, и может быть формой преодоления тревоги через юмор.

В тиктоке стремительно набирает популярность новый тренд с довольно зловещим названием "WW3 Outfit" или "Что я надену на Третью мировую". Молодежь массово снимает видео, в которых демонстрирует свой "боевой" образ на случай глобального конфликта.

В чем заключается тренд и как его повторить – расскажет 24 Канал.

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В чем суть тренда

Пользователи платформы публикуют видео, где дефилируют в различных костюмах под драматическую или эпическую музыку. Часто это стилизованные военные образы, броня, камуфляж, но также встречаются фантастические луки в стиле "Мстителей" или "Безумного Макса". Все сопровождается подписью "Что я надену на Третью мировую".

Некоторые пользователи шутят, что "выглядеть круто – важнее всего даже на поле боя", другие – иронизируют над современной эстетикой войны, где информационное пространство уже стало полем битвы.

В соцсетях распространяется новый тренд: смотрите видео

Как в тиктоке готовятся к Третьей мировой войне: смотрите видео

@nicobo_0 комментируйте какой аутфит был ur fav!!! #ww3 #fashion #genz #fyp #satire ♬ love for you hoodtrap abnormal x salako - abnormal

Другие идеи "образов": смотрите видео

@dimsum.diva помогите выбрать фит ребята Есть предложения по плейлисту WW3? #ww3 #worldwar3 #drafted #firstwar #airpod ♬ Blow - Ke$ha

Что этому предшествовало

Этот тренд появился на фоне растущего напряжения в мире, новостей о военных конфликтах, в частности между Ираном и Израилем, мобилизации и страха перед Третьей мировой войной. Психологи считают, что такие флешмобы могут быть формой коллективного механизма преодоления тревоги через юмор и креативность.