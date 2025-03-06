"Смотрю, как мои 1000 гривен скачут на сцене": в тиктоке завирусился смешной тренд
В тиктоке появился новый тренд, который быстро стал популярным. Он покоряет пользователей своей неожиданной креативностью и юмором.
В чем заключается новый тренд и что о нем известно – читайте в материале 24 Канала.
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Что известно о новом тренде
В тиктоке пользователи начали публиковать видео с концертов и выступлений с подписью: "Смотрю, как мои ... гривен скачут на сцене". Сумму, которую пользователь заплатил за то, чтобы посетить концерт, каждый указывает свою.
В этом контексте фраза "скачут на сцене" используется как метафора. Люди представляют будто деньги, которые они потратили, оживают и участвуют в шоу. Это ироничное изображение потраченных средств, которое вызывает улыбку и понимание у тех, кто сам знает, как дорого обходятся современные концерты.
В тиктоке завирусился новый тренд: смотрите видео
Пользователи сети поддерживают новый тренд: смотрите видео: смотрите видео
Суммы у всех разные: смотрите видео
Как мы видим, "скакать" на сцене могут не только деньги, но и нервы хореографов и тренеров, которые поставили номер.
Как этот тренд чувствуют хореографы и тренеры: смотрите видео
Тренеры присоединились к тренду: смотрите видео
Реакция соцсетей
Люди в тиктоке были в восторге от нового тренда и оставляли немало комментариев в его поддержку.
- "Это же очень хорошие 1200 гривен".
- "Скачут еще и припевают".
- "Но какие эмоции были".