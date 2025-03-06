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Развлечения Вирусные тренды "Смотрю, как мои 1000 гривен скачут на сцене": в тиктоке завирусился смешной тренд
6 марта, 16:25
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"Смотрю, как мои 1000 гривен скачут на сцене": в тиктоке завирусился смешной тренд

Алена Захарова

В тиктоке появился новый тренд, который быстро стал популярным. Он покоряет пользователей своей неожиданной креативностью и юмором.

В чем заключается новый тренд и что о нем известно – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о новом тренде

В тиктоке пользователи начали публиковать видео с концертов и выступлений с подписью: "Смотрю, как мои ... гривен скачут на сцене". Сумму, которую пользователь заплатил за то, чтобы посетить концерт, каждый указывает свою.

В этом контексте фраза "скачут на сцене" используется как метафора. Люди представляют будто деньги, которые они потратили, оживают и участвуют в шоу. Это ироничное изображение потраченных средств, которое вызывает улыбку и понимание у тех, кто сам знает, как дорого обходятся современные концерты.

В тиктоке завирусился новый тренд: смотрите видео

Пользователи сети поддерживают новый тренд: смотрите видео: смотрите видео

@liinkiis_ @Ліна ♬ оригінальний звук - drfva.love

Суммы у всех разные: смотрите видео

@soli_stepanuyk #recommendations #dance #україна #modern #3к ♬ son original - louise

Как мы видим, "скакать" на сцене могут не только деньги, но и нервы хореографов и тренеров, которые поставили номер.

Как этот тренд чувствуют хореографы и тренеры: смотрите видео

@choreo_fkkim #народнахореографія #fkkim #україна #fyp #рекомендації ♬ оригінальний звук - dance️‍?

Тренеры присоединились к тренду: смотрите видео

@s.hozhi_crew #схожіcrew #команда #харків #танці #тренд #artdance #dance пошарпані нерви тренера #нерви ♬ оригінальний звук - dance️‍?

Реакция соцсетей

Люди в тиктоке были в восторге от нового тренда и оставляли немало комментариев в его поддержку.

  • "Это же очень хорошие 1200 гривен".
  • "Скачут еще и припевают".
  • "Но какие эмоции были".