Для кладоискателей: турецкие мошенники продавали карты сокровищ и стали миллионерами

В Турции правоохранители разоблачили мошенников, которые обманули доверчивых граждан на сумму более 1,3 миллиона долларов. Спецоперация проходила в девяти провинциях страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Oddity Central.

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Что известно о мошеннической схеме

Злоумышленники продавали жертвам искусно состаренные поддельные карты сокровищ. Более того, они взимали дополнительную плату за помощь в продаже якобы найденных артефактов. Карты имели реалистичный вид и указывали на знакомые жителям места, что вызывало доверие.

Аферисты утверждали, что сами не могут отправиться на поиски из-за удаленности и предлагали продать "ценные" схемы за вознаграждение. Но это еще не все. Жертвы мошенников отправлялись в указанные места, где находили "золотые" статуэтки и монеты.

Подставной человек, который работал с мошенниками, подтверждал ценность находок и обещал выгодную продажу за границу, но за свои услуги посредник требовал комиссию.

Турецкие мошенники продавали карты сокровищ и стали миллионерами: смотрите видео

Конец преступной схеме положили правоохранители, которые разоблачили главарей преступной группы в провинции Тунджели. Во время координированной операции арестовали десятки подозреваемых. Кроме того, правоохранители изъяли вещественные доказательства, включая:

картами,

фальшивыми артефактами,

материалами для подделок.

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