Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Що відомо про шахрайську схему

Зловмисники продавали жертвам майстерно зістарені підроблені карти скарбів. Ба більше, вони стягували додаткову плату за допомогу в продажу нібито знайдених артефактів. Карти мали реалістичний вигляд і вказували на знайомі жителям місця, що викликало довіру.

Аферисти стверджували, що самі не можуть вирушити на пошуки через віддаленість і пропонували продати "цінні" схеми за винагороду. Але це ще не все. Жертви шахраїв вирушали у зазначені місця, де знаходили "золоті" статуетки й монети.

Підставна людина, яка працювала із шахраями, підтверджувала цінність знахідок і обіцяла вигідний продаж за кордон, але за свої послуги посередник вимагав комісію.

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Кінець злочинній схемі поклали правоохоронці, які викрили ватажків злочинної групи в провінції Тунджелі. Під час координованої операції заарештували десятки підозрюваних. Крім того, правоохоронці вилучили речові докази, включно з:

картами,

фальшивими артефактами,

матеріалами для підробок.

Раніше в американському штаті Теннессі стався курйозний злочин. Четверо чоловіків пограбували АЗС, погрожуючи касиру двома пітонами, щоб отримати олію з канабісом на 400 доларів.