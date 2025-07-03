Просто хотел убить клеща: в Турции мужчина случайно вызвал масштабный лесной пожар

Житель города Маниса, что на западе Турции, случайно вызвал масштабный лесной пожар, пытаясь избавиться от клеща. Мужчина сжег подушку, на которой сидело насекомое, а затем бросил ее в сад.

Вследствие этого и произошло возгорание, которое затем перекинулось на лес. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN Türk.

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Что известно о курьезном инциденте

Чрезвычайное происшествие произошло в районе Тургутлу, в микрорайоне Османчик. Пожар быстро вышел из-под контроля и огонь охватил поля и лесные массивы. На место выехали пожарные и спасатели, которые боролись с пламенем в течение двух часов. К тушению привлекли специальную технику.

Несмотря на усилия, стихия успела уничтожить около 120 гектаров сельскохозяйственных угодий и леса.



В Турции мужчина случайно вызвал масштабный лесной пожар / Фото films

Как наказали злоумышленника

Правоохранители установили, что виновником возгорания стал Озджан Ташан, который признался в поджоге. Мужчина объяснил, что просто хотел уничтожить клеща, который залез в подушку. Подушку он поджег, а затем выбросил во двор, не думая о последствиях.

Сейчас мужчину арестовали и ему грозит уголовная ответственность за причинение вреда окружающей среде и небрежное обращение с огнем.

Тем временем на греческом острове Крит бушуют масштабные лесные пожары, которые привели к эвакуации более 1 500 туристов и жителей.