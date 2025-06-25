Мужчина решил помочь спасательной операции и неожиданно узнал, что искал сам себя

В Турции произошла курьезная ситуация, которая мгновенно стала вирусной. 50-летний мужчина из провинции Бурса исчез после вечера с друзьями, но впоследствии сам принял участие в собственных поисках.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на HornbillTV.

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Что известно об инциденте

Однажды Бейхан Мутлу отправился на вечеринку, где не обошлось без алкоголя. Когда он не вернулся домой на следующее утро, обеспокоенные родственники сообщили в полицию. Вскоре спасатели и волонтеры сформировали поисковую группу и отправились обследовать лесные районы.

И, как оказалось, сам "пропавший" Мутлу также оказался среди тех, кто искал "пропавшего мужчину". Он случайно наткнулся на поисковую группу и, ничего не подозревая, присоединился к ней.

Поиски продолжались несколько часов / Фото Unsplash

Как прошла поисковая операция

Поиски продолжались несколько часов, пока спасатели не начали выкрикивать имя пропавшего. Услышав: "Бейхан Мутлу!", мужчина удивленно ответил: "Я здесь!", тем самым завершив импровизированную спасательную операцию.

После этого инцидента мужчину доставили домой. Пока неизвестно, понесет ли он какую-то ответственность за вызов сил экстренного реагирования, однако соцсети уже окрестили его "легендой турецких лесов".

Ранее мы писали об "инциденте" в Балтийском море, во время которого британский катер HMS Dasher доставил кофе экипажу шведской подводной лодки во время учений НАТО Baltops 25. Передача кофе выглядела как сцена из эпической комедии.