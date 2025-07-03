Вертолет вместо лимузина: турецкий подросток появился на выпускном как Джеймс Бонд

16-летний парень из Турции Ахмет Каракая осуществил детскую мечту и произвел настоящий фурор на выпускном вечере, появившись перед школой на вертолете.

Его роскошное прибытие оставило всех без слов – от учителей до одноклассников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на What's the Jam.

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Ахмет признался, что хотел поразить всех и почувствовать себя Джеймсом Бондом.

Все были очень шокированы и очень взволнованы, увидев меня и мое появление. Всем учителям не было что сказать: они были словно загипнотизированы,

– цитирует медиа 16-летнего парня.

Еще более впечатляющим является то, что вертолет обошелся выпускнику в 5200 фунтов стерлингов (более 7 тысяч долларов). И эти деньги он заработал самостоятельно – продавая вещи на онлайн-платформе Vinted.

В Турции 16-летний подросток прибыл на свой выпускной на вертолете: смотрите видео

Сначала Ахмет начал с продажи собственной старой одежды, а впоследствии превратил хобби в настоящий бизнес. Парень начал продавать также курсы, в которых учит других, как зарабатывать на Vinted.

Справка. Vinted – это онлайн-платформа, где пользователи могут покупать и продавать одежду, обувь и аксессуары, преимущественно бывшие в употреблении.

Эффектное появление юноши на выпускном стало вирусным в соцсетях, а его предпринимательский подход вызвал восхищение у тысяч пользователей по всему миру.

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