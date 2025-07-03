Його розкішне прибуття залишило всіх без слів – від вчителів до однокласників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.

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Ахмет зізнався, що хотів вразити всіх і відчути себе Джеймсом Бондом.

Всі були дуже шоковані і дуже схвильовані, побачивши мене і мою появу. Всім вчителям не було що сказати: вони були наче загіпнотизовані,

– цитує медіа 16-річного хлопця.

Ще більш вражаючим є те, що вертоліт обійшовся випускнику у 5200 фунтів стерлінгів (понад 7 тисяч доларів). І ці гроші він заробив самостійно – продаючи речі на онлайн-платформі Vinted.

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Спочатку Ахмет почав із продажу власного старого одягу, а згодом перетворив хобі на справжній бізнес. Хлопець почав продавати також курси, у яких навчає інших, як заробляти на Vinted.

Довідка. Vinted – це онлайн-платформа, де користувачі можуть купувати та продавати одяг, взуття та аксесуари, переважно вживані.

Ефектна поява юнака на випускному стала вірусною в соцмережах, а його підприємницький підхід викликав захоплення у тисяч користувачів по всьому світу.

Раніше ми писали про екстремальне освідчення. Тоді хлопець став на одне коліно прямо під час небезпечного торнадо.