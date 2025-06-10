"Самый милый эфир": в Турции показали котят, которые родились в редакции

Необычное событие случилось на одном из турецких телеканалов. Вместо традиционного выпуска новостей в прямом эфире зрители имели возможность увидеть новорожденных котят.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт в соцсети Х @TVPWorld_com.

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Малыши родились прямо в помещении редакции. Журналисты решили превратить событие в хорошую новость и показали пушистую компанию прямо в студии. Ведущие сообщили, что котятам ищут новых хозяев.

Социальные сети мгновенно отреагировали на необычную трансляцию. Пользователи назвали ее "лучшей новостью дня" и делились кадрами из эфира.

В прямом эфире зрители увидели котят: смотрите видео

Для телеканала это был импровизированный, но искренний способ подарить зрителям хорошее настроение. Искренне надеемся, что пушистикам удастся найти хороший дом и любящую семью.

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