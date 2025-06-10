Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у соцмережі Х @TVPWorld_com.

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Малюки народилися прямо в приміщенні редакції. Журналісти вирішили перетворити подію на добру новину й показали пухнасту компанію просто у студії. Ведучі повідомили, що кошенятам шукають нових господарів.

Соціальні мережі миттєво відреагували на незвичну трансляцію. Користувачі назвали її "найкращою новиною дня" та ділилися кадрами з ефіру.

У прямому ефірі глядачі побачили кошенят: дивіться відео

Для телеканалу це був імпровізований, але щирий спосіб подарувати глядачам добрий настрій. Щиро сподіваємося, що пухнастикам вдасться знайти хороший дім і люблячу сім'ю.

Раніше ми писали, що у Львові до будівельного магазину забрело лисеня. Його відловили представники "Домівки врятованих тварин". Лисеня пройде карантин і вакцинацію, після чого вирішиться його подальша доля.