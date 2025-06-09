Хлопчика звати Гутінью Рока і він став зіркою інтернету. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.

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Все завдяки своїм навичкам їзди верхи на різних свійських тваринах – мулі, віслюку та коні. В одному з його нещодавніх відео хлопчик показав, як добирається до школи на домашній свині. Відомо, що тваринку звати Фугете і вона є однією з улюблених домашніх тварин сімейства.

Мати хлопця, Ана Паула, розповіла, що її третій син, Гутіньйо, ще з раннього дитинства проявляв любов до тварин і завжди охоче про них піклувався.

Гутіньйо завжди любив гратися з тваринами та доглядати за ними. І Гутінью завжди хотів також їздити верхи. Він той, хто в нас дресирує свиню та інших тварин,

– сказала мама хлопчика.

Хлопчик добирається до школи на свині: дивіться відео

Раніше на північному сході Таїланду стався курйозний інцидент. Слон, на ім'я Плай Біанг Лек увійшов до продуктового магазину, взяв рисовий крекер і з'їв його.