Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение на странице "Дома спасенных животных".

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Какая судьба ждет малого путешественника

Отмечается, что лисенок забежал в строительный магазин, что вблизи галицкого перекрестка. Продавец, увидев животное, не растерялся и сразу позвонил в "Дом спасенных животных".

Наши специалисты отловили малого, сейчас он пройдет карантин и вакцинацию. И тогда решится его дальнейшая судьба,

– пишет руководитель организации Орест Залипский.

Также волонтер поделился фото с малым озорником.

Кстати, недавно в киевской квартире обнаружили хищного волка. Оказалось, что владельцы купили маленького волчонка с рахитом через интернет, и тот два года жил в их доме. "Центр спасения животных" транспортировал его в приют. Владельцы поняли ошибку и нашли для волка замечательное место – сейчас тот проходит обследование и адаптацию к новым условиям.