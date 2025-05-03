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Развлечения Fun В Турции целый город оказался "под кайфом" из-за манипуляций с каннабисом
3 мая, 20:54
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В Турции целый город оказался "под кайфом" из-за манипуляций с каннабисом

Алена Захарова
Основні тези
  • В городе Лисе, Турция, из-за сожжения 20 тонн каннабиса жители подверглись интоксикации, испытывая головокружение, тошноту и галлюцинации.
  • Инцидент стал результатом операции по изъятию наркотиков, где власти сожгли каннабис, не учтя последствия дыма для жителей.

В Турции 25-тысячный город оказался под действием наркотических веществ. Все из-за сожжения 20 тонн каннабиса, которое произошло 22 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Turkiye Today.

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Что произошло в Турции

Инцидент произошел в восточнотурецком городе Лисе. Правоохранители нашли и изъяли 20 тонн каннабиса. Власти решили утилизировать наркотики, сжегши их. Но они не учли, что облако дыма, поднявшееся, вызвало у жителей симптомы интоксикации, включая:

  • головокружение,
  • тошноту,
  • галлюцинации.

Таким образом целый город против своей воли был под действием наркотического воздействия каннабиса.

Так же как табачный дым вредит пассивным курильщикам в закрытых помещениях, дым от сжигания этих наркотиков может вызвать серьезный дискомфорт, интоксикацию, головокружение, тошноту и галлюцинации,
– объяснил президент ассоциации "Зеленая звезда", которая занимается борьбой с зависимостью, Яхья Огер.

Известно, что спустя пять дней после операции жители продолжают бороться с ее последствиями и выражать свое недовольство.


Власти сжигают 20 тонн конфискованного каннабиса / Фото Haber1

Интересно! Власти изъяли каннабиса на более 260 миллионов долларов (10 миллиардов турецких лир) во время 226 антинаркотических операций, проведенных в течение 2024 года. На сожжение наркотиков было использовано 200 литров дизельного топлива.

Добавим, что в США хотят заставить госслужащих проходить тест на наркотики. Такое решение возникло из-за странного поведения миллиардера Илона Маска.