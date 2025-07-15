Фото чихуахуа на "паспорт" рассмешило сеть и стало вирусным

В США чихуахуа, которого зовут Джиджи стала звездой тиктока благодаря своему необычному фото на "паспорт". Все произошло после того, как его 27-летняя хозяйка привела свою любимицу в ветеринарную клинику.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @coffee.g0blin.

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Что произошло в ветклинике

Жительница Северной Каролины привела свою любимицу в клинику, где той должны были сделать снимок для медицинской карты. Но неожиданное выражение мордочки Джиджи не только рассмешил персонал клиники, но и покорил сердца миллионов людей в сети.

Во время съемки Джиджи выдала то, что я называю ее "знаковой улыбкой Джиджи". Она улыбается, когда возбуждена,

– рассказала Ариэль.



Ветеринар сделал фото собаки на паспорт / Фото с тикток-страницы

Собака стала настоящей звездой сети

Снимок получился настолько удачным, что ассистентка клиники прислала его владелице. Впоследствии оказалось, что это фото теперь навсегда останется в официальной медицинской карточке четвероногой пациентки.

После публикации видео Ариэль и ее собака стали настоящими знаменитостями. Женщина рассказала, что даже в баре к ней подходили незнакомцы с фразой: "Я фанат твоей Джиджи".

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