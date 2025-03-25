Не котика и не собачку: венгерский премьер Орбан заявил, что хочет "усыновить" зебру
- Венгерский премьер-министр Виктор Орбан изъявил желание "усыновить" зебру из Будапештского зоопарка, написав об этом в письме.
- Письмо появилось после обвинений оппозиционного политика Петера Мадяра, что семья Орбана имеет "домашнее сафари".
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отличился необычным желанием. На этот раз одиозный политик хочет "усыновить" зебру.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.
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Что известно о странном желании премьера
Соответствующее желание Орбан выразил в письме в Будапештский зоопарк. В письме он захотел "усыновить" зебру.
Я хотел бы усыновить зебру. Я понимаю, что у вас это возможно. Пожалуйста, помогите,
– говорится в письме за подписью Виктора Орбана с печатью премьер-министра.
Венгерский премьер Орбан заявил, что хочет "усыновить" зебру / Фото Unsplash
Что этому предшествовало
Письмо, адресованное Будапештскому зоопарку, появилось после того, как оппозиционный политик Петер Мадьяр выступил с резкими обвинениями относительно собственности семьи Виктора Орбана. Мадьяр заявил, что, по его мнению, семья Орбана имеет "домашнее сафари", где они содержат зебр.
Интересно! В венгерском правительстве назвали обвинения со стороны Мадяпа неудачной шуткой.
Как сообщается на сайте зоопарка Будапешта, за минимальное пожертвование в 15 тысяч форинтов можно стать символическим приемным "отцом" животного. Стоит отметить, что животное остается в зоопарке и не переходит в чью-то собственность.
Как это работает
- Приемные "родители" не имеют никаких обязательств по отношению к животному и никаких дополнительных прав по сравнению с обычными посетителями.
- Приемных "родителей" у животного может быть больше одного, поэтому если кто-то желает взять на "воспитание" зебру вместе с Орбаном, он может также это сделать.
- Дважды в год зоопарк организовывает "родительские собрания", на которых каждый приемный "родитель" получает карточку, дающую ему право бесплатного посещения зоопарка для участия в мероприятии.
- На собрании он получает информацию о том, как фонд зоопарка использует его пожертвования.