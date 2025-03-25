Не котика и не собачку: венгерский премьер Орбан заявил, что хочет "усыновить" зебру

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан отличился необычным желанием. На этот раз одиозный политик хочет "усыновить" зебру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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Что известно о странном желании премьера

Соответствующее желание Орбан выразил в письме в Будапештский зоопарк. В письме он захотел "усыновить" зебру.

Я хотел бы усыновить зебру. Я понимаю, что у вас это возможно. Пожалуйста, помогите,

– говорится в письме за подписью Виктора Орбана с печатью премьер-министра.



Венгерский премьер Орбан заявил, что хочет "усыновить" зебру / Фото Unsplash

Что этому предшествовало

Письмо, адресованное Будапештскому зоопарку, появилось после того, как оппозиционный политик Петер Мадьяр выступил с резкими обвинениями относительно собственности семьи Виктора Орбана. Мадьяр заявил, что, по его мнению, семья Орбана имеет "домашнее сафари", где они содержат зебр.

Интересно! В венгерском правительстве назвали обвинения со стороны Мадяпа неудачной шуткой.

Как сообщается на сайте зоопарка Будапешта, за минимальное пожертвование в 15 тысяч форинтов можно стать символическим приемным "отцом" животного. Стоит отметить, что животное остается в зоопарке и не переходит в чью-то собственность.

Как это работает