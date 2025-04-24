"Балерина-капучина": откуда взялся тренд, который разрывает сеть

Тикток снова покоряет интернет новой волной смешного безумия. На этот раз в центре внимания – фразы вроде "балерина-капучина", "шпиониро-голубиро" и "бомбардини-гузини".

Откуда пошел этот вирусный тренд и при чем здесь украинец – объясняют на странице @ukrainianvibe.news в тиктоке, передает 24 Канал.

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В тиктоке набирает популярность тренд со смешными звуками по типу "балерина-капучина" и "шпиониро-голубиро". Героями забавных видео становятся обычно животные: котики, собачки и даже голуби.

Откуда взялся этот тренд

Этот тренд взял за основу brainrot юмор. На первый взгляд, он может казаться "тупым" или "бестолковым", но именно в этом его суть и привлекательность. Слово brainrot буквально означает "гниение мозга", то есть что-то настолько абсурдное или повторяющееся, что якобы разлагает мозг. Этот термин часто используют иронично.

Такой юмор обычно распространяется в интернете, особенно в мемах. Его характерные черты:

нелогичность или абсурдность;

странная или хаотичная эстетика;

намеренная тупость.

Откуда пошел этот вирусный тренд: смотрите видео

Интересно, что выражению "балерина-капучина" предшествовали "бомбардини-гузини" и "бомбардиро-крокодило", автором которого является украинец. Дело в том, что ранее именно украинец придумал это выражение, написав запрос в ИИ.

Украинцы смеются над новым трендом: смотрите видео

Какие еще смешные выражения есть: смотрите видео

Тренд со "шпиониро-голубиро": смотрите видео

В тиктоке завирусился интересный звук: смотрите видео

Ранее в сети завирусился звук "Гуцулка-гуцулка". Тренд также сопровождается видео с животными.