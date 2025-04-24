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Развлечения Вирусные тренды "Балеріна-капучіна": звідки взявся тренд, який розриває мережу
24 апреля, 22:08
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"Балерина-капучина": откуда взялся тренд, который разрывает сеть

Алена Захарова
Основні тези
  • Новый вирусный тренд в TikTok заключается в использовании фраз вроде "балерина-капучина" и "шпиониро-голубиро".
  • Тренд основан на brainrot юморе, который предусматривает абсурдность и нелогичность, и берет начало от украинца, который придумал фразы, используя ИИ.

Тикток снова покоряет интернет новой волной смешного безумия. На этот раз в центре внимания – фразы вроде "балерина-капучина", "шпиониро-голубиро" и "бомбардини-гузини".

Откуда пошел этот вирусный тренд и при чем здесь украинец – объясняют на странице @ukrainianvibe.news в тиктоке, передает 24 Канал.

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В тиктоке набирает популярность тренд со смешными звуками по типу "балерина-капучина" и "шпиониро-голубиро". Героями забавных видео становятся обычно животные: котики, собачки и даже голуби.

Откуда взялся этот тренд

Этот тренд взял за основу brainrot юмор. На первый взгляд, он может казаться "тупым" или "бестолковым", но именно в этом его суть и привлекательность. Слово brainrot буквально означает "гниение мозга", то есть что-то настолько абсурдное или повторяющееся, что якобы разлагает мозг. Этот термин часто используют иронично.

Такой юмор обычно распространяется в интернете, особенно в мемах. Его характерные черты:

  • нелогичность или абсурдность;
  • странная или хаотичная эстетика;
  • намеренная тупость.

Откуда пошел этот вирусный тренд: смотрите видео

Интересно, что выражению "балерина-капучина" предшествовали "бомбардини-гузини" и "бомбардиро-крокодило", автором которого является украинец. Дело в том, что ранее именно украинец придумал это выражение, написав запрос в ИИ.

Украинцы смеются над новым трендом: смотрите видео

@citrus_ukraine Будь в тренді - купуй Asus TUF Gaming в Цитрус #цитрус #asus #asustufgaming #asustuf ♬ оригінальний звук - Цитрус

Какие еще смешные выражения есть: смотрите видео

@italian_boy.mamamia21 Italian Brainrot Quiz Part 1 #fyp #viral #blowup #ai #brainrot #italy #meme #skibidi #tralalerotralala #xybcafyp #quiz ♬ original sound - italian_brainrot.king

Тренд со "шпиониро-голубиро": смотрите видео

@mrs.kostinaaa Шпіоніро #українськийтікток #котики #україна #смішне #catsoftiktok #cat #catlover #ukrainetiktok #funny ♬ špijuniro golubiro -

В тиктоке завирусился интересный звук: смотрите видео

@0311denis1999 Шпіоніро #кіт #рижий #котопапа #україна #миколаїв ♬ špijuniro golubiro -

Ранее в сети завирусился звук "Гуцулка-гуцулка". Тренд также сопровождается видео с животными.