В США прошел чемпионат по серфингу среди собак: милые фото

В американском штате Флорида состоялось милейшее соревнование – фестиваль собачьего серфинга. Его участники соревновались за титул победителя на восточном побережье Бревардского гуманного общества в Кокоа-Бич в штате Флорида.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Florida Today.

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Что известно о соревнованиях

Как сообщают СМИ, такие соревнования проходят уже 13 лет. Такое мероприятие предусматривает:

уроки собачьего серфинга,

костюмированные конкурсы,

забег кроликов,

чемпионат по серфингу.

Кроме того, вместе с основным чемпионатом проходил и конкурс бикини. Чемпионкой соревнований стала 10-летняя чихуахуа Шаркин Сэмми.



Победительница соревнований 10-летняя чихуахуа Фото Florida Today

Чемпионат мира по догсерфингу проходит ежегодно. Соревнование объединяет таланты среди собак-серферов. Все участники получат VIP-сумку с лакомствами для собак и закусками.

Как выглядят участники соревнований / Фото Florida Today

Интересно! Научить собаку кататься на серфе – возможно, но это непросто и требует терпения, постепенности и правильного подхода. Успех в значительной степени зависит от породы, темперамента собаки, ее опыта с водой и методики тренировок. Проще научить, если собака любит воду и не боится волн, имеет хорошую координацию и баланс, а также слушается хозяина и реагирует на команды.

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