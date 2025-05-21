У Свинки Пеппы родилась сестра: как выглядит малышка

У известной мультперсонажки Свинки Пеппы родилась сестра. Это уже третий ребенок в семье персонажей. Малышку назвали красивым и нежным именем Эви.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Peppa Pig – Official Channel.

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Радостную новость сообщил ведущий британского новостного ток-шоу "Доброе утро", Британие Ричард Арнольд. Он рассказал, что сестра Свинки Пеппы Эви родилась в крыле Линдо больницы Святой Марии в Лондоне.

Интересно! Именно в этой больнице Кейт Миддлтон родила всех трех своих детей.

Также новость о рождении новой мультперсонажки рассказали на инстаграм-странице, добавив подпись: "У Пеппы и Джорджа есть сестренка!".

У Свинки Пеппы родилась сестра: смотрите видео

Почему это важно

Эви станет первым новым персонажем детского мультсериала за последние 20 лет. Поклонники могут увидеть нового младенца на экране осенью, но полнометражный специальный фильм, в котором Пеппа встречает малыша, выйдет в кинотеатрах 30 мая.

Кто такая Свинка Пеппа

"Свинка Пеппа" – это британский анимационный сериал для дошкольников, ставший глобальным феноменом в сфере детских развлечений. Пеппа – это маленькая розовая свинка, которая живет с мамой, папой и младшим братом Джорджем. Она любознательная, активная, иногда немного упрямая, но всегда веселая.

В каждой серии Пеппа и ее семья или друзья (тоже животные: кролики, слоники, зебры и т.д.) переживают какие-то повседневные приключения – идут в парк, играют в прятки, строят песочный замок или катаются на велосипедах.

Ранее в Китае запретили детские мультфильмы с "нездоровым содержанием". В списке оказался в мультфильм "Свинка Пеппа".