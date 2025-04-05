"Когда понял, куда попал": выражение лица малыша стало мемом в сети

Пара из Португалии, которая только недавно стала родителями, сняла забавное выражение лица своего малыша. Ребенок, несмотря на малый возраст, уже продемонстрировал серьезное и немного возмущенное выражение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @candiivillalobos.

Смотрите также "Иосиф драный": клиент Monobank пожаловался, что его имя написали неправильно

Мать ребенка – 29-летняя Кандида Вилла-Лобос – во время очередного приема у педиатра поинтересовалась, почему их ребенок еще ни разу не засмеялся.

Врач сказала, что малыши обычно начинают улыбаться примерно в два месяца, и даже легонько коснулась его щечки, чтобы поощрить улыбнуться. Конечно, мы попытались сделать то же самое дома, но потерпели неудачу,

– рассказала мать.

Пара попыталась вызвать улыбку у своего двухмесячного сына, но взамен получили лишь равнодушный и отстраненный взгляд. Курьезный момент они сняли и опубликовали в тиктоке.

Выражение лица малыша насмешило сеть: смотрите видео

Родители были поражены такой реакцией ребенка.

Без всякого моргания... просто совершенно невозмутим. Как маленький судья, который молча решает, стоим ли мы его улыбки. Это довольно поучительно, очевидно, надо было приложить больше усилий,

– отметила мать.

Реакция сети

Это смешное видео собрало более 1,6 миллиона просмотров и вызвало бурную реакцию у пользователей сети.

"Думаю, если бы кто-то касался моего двойного подбородка, я бы тоже не улыбался".

"Молодой человек прекрасно понимает, в какой мир пришел".

"Мой сын был таким. Врач сказал, что он, видимо, просто не очень улыбчивый человек. Сейчас ему 29, и он сварливый фельдшер".

Ранее мы писали о маленьком ребёнке, который пролез сквозь забор и попал на территорию Белого дома. Инцидент произошел посреди дня, когда малыш, предположительно, возрастом около двух лет, воспользовался небольшим промежутком между прутьями забора.