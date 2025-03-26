Лучше бы никогда не открывала: женщина купила загадочную шкатулку на секонде
- Американка купила загадочную шкатулку на секондхенде, которая оказалась урной для праха домашнего животного.
- Женщина вовремя поняла, что держит в руках, благодаря этикетке с именем "Дикси" и не открыла ее.
Американка нашла интересную шкатулку на секондхенде и решила купить ее. Она долгое время не могла открыть ее и, в конце концов, вовремя прекратила попытки это делать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
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Женщина рассказала, что прогуливаясь в секонд-хенде нашла интересную шкатулку, которую решила приобрести. Американка пыталась открыть шкатулку, переворачивая ее в разные стороны, чтобы найти как именно это можно сделать.
И вдруг она случайно увидела на предмете этикетку компании, которая занимается кремацией домашних животных. Также там было напечатано имя Дикси, вероятно так звали домашнее животное.
Что нашла женщина на секонде: смотрите видео
К счастью, женщина вовремя поняла, что именно держит в руках и решила не открывать ее. Однако она была шокирована, как шкатулка оказалась на секондхенде.
Стоит знать! В США кремация домашних животных является очень распространенной. Существуют специализированные крематории для животных, которые предлагают как индивидуальную (с возвращением праха), так и совместную кремацию. Некоторые крематории предлагают урны, мемориальные камни или даже украшения, содержащие прах животного.
К слову, недавно коллекционер из американского штата Массачусетс обнаружил настоящее сокровище в старой банке из-под кофе.