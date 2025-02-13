"Стоит целое состояние": женщина нашла в мусорном баке 60-летний антиквариат

Жительница Великобритании Тина Фостер обнаружила настоящее сокровище в мусорном контейнере. Это был дизайнерский стол стоимостью 3 000 фунтов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее тикток-страницу.

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Женщина стала настоящей интернет-звездой после того, как поделилась своей находкой в соцсетях. Тина рассказала, что проходила мимо строительства, когда заметила выброшенный стол. Строители разрешили ей забрать его, и, принеся находку домой, она поняла, что это датская дизайнерская мебель середины XX века.

Интересно! Стол был создан знаменитыми дизайнерами Питером Хивдтом и Орлой Молгаард-Нильсеном в 1950-х или 1960-х годах.

Я поняла, что это за вещь, как только увидела ее. Она может стоить целое состояние. Забавный факт: моя мама занималась антиквариатом, и большую часть жизни она обучала меня всему, что я знаю. Она бы гордилась этим,

– поделилась Фостер.

Несмотря на то, что стол нуждается в реставрации, его состояние оказалось отличным: ножки целы, а ротанговая полка не повреждена. Тина планирует продать его за 3 000 фунтов.

Что нашла женщина на свалке: смотрите видео

Реакция соцсетей

Видео вызвало бурную реакцию пользователей тиктоци. Многие похвалили Тину за ее изобретательность и знание антиквариата.

"Удивительная находка! Знание – сила!", – написал один из пользователей.