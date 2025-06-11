Хватит на несколько квартир: женщина случайно нашла возле мусорников сумку с деньгами

В Таиланде женщина случайно обнаружила возле мусорников странную находку. В серой коробке лежали более 12 миллионов бат (15 миллионов гривен).

Счастливое событие произошло 7 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Thaiger.

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Что известно о необычной находке

Фантастическая ситуация произошла в провинции Нонтхабури. Именно там женщина, по имени Уса обнаружила загадочную коробку на свалке и решила забрать коробку домой. Когда она увидела внутри купюры по 1000 бат, сразу вызвала полицию.

Правоохранители подтвердили, что деньги настоящие. Они насчитали 12 миллионов бат, что в украинских гривнах – более 15 миллионов.

Женщина нашла деньги на помойке / Фото Unsplash

Кроме денег, в коробке также были документы и спортивная одежда. Документы были оформлены на имя Thaweewat.

Правоохранители также выяснили, что средства сняли с банковского счета еще в 2020 году. Сейчас следователи проверяют отпечатки пальцев и анализируют записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать личность, которая оставила коробку. До завершения расследования деньги временно хранятся в отделении полиции Пак Крет. Полиция поблагодарила женщину, которая нашла средства, за ее честность и готовность сотрудничать.

Ранее подобная ситуация произошла в городе Ровно. Там женщина нашла огромную сумму денег и так же обратилась в полицию.