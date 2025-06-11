Щаслива подія сталася 7 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Thaiger.

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Що відомо про незвичну знахідку

Фантастична ситуація сталася у провінції Нонтхабурі. Саме там жінка, на ім'я Уса виявила загадкову коробку на смітнику і вирішила забрати коробку додому. Коли вона побачила всередині купюри по 1000 бат, одразу викликала поліцію.

Правоохоронці підтвердили, що гроші справжні. Вони нарахували 12 мільйонів бат, що в українських гривнях – понад 15 мільйонів.

Жінка знайшла гроші на смітнику / Фото Unsplash

Окрім грошей, у коробці також були документи та спортивний одяг. Документи були оформлені на ім'я Thaweewat.

Правоохоронці також з’ясували, що кошти зняли з банківського рахунку ще у 2020 році. Наразі слідчі перевіряють відбитки пальців і аналізують записи з камер відеоспостереження, щоб ідентифікувати особу, яка залишила коробку. До завершення розслідування гроші тимчасово зберігаються у відділенні поліції Пак Крет. Поліція подякувала жінці, яка знайшла кошти, за її чесність і готовність співпрацювати.

Раніше подібна ситуація сталася у місті Рівне. Там жінка знайшла величезну суму грошей і так само звернулася до поліції.