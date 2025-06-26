Тайна прошлого раскрыта: женщина купила затерянный клад всего за 2 доллара

В США женщина случайно наткнулась на настоящее сокровище – и не в антикварной лавке, а в обычном секонд-хенде. Алексис Хедли из Алабамы приобрела старинную картину всего за 2 доллара, но настоящее открытие ждало ее на обороте.

Как выяснилось, там была трогательная записка, связанная с историей одной американской семьи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @our.colonial.on.t.

Смотрите также Письмо из прошлого: женщина получила ответ на сообщение в бутылке через 31 год

Говорится о картине со всадником и мечом. Именно она заинтересовала Хедли и та ее приобрела. Перевернув ее, она увидела надпись: послание от деда, по имени Поппи для своего внука Льюиса Уиллиса Брэдфорда Тейта. Как выяснилось, Поппи – полковник Джордж Уиллис Тейт-старший, потомок самого Джорджа Вашингтона.

Как только я перевернула картину и прочитала записку, я поняла – это что-то особенное,

– рассказала Хедли.

Что было на обороте картины: смотрите видео

Тогда она решила найти настоящего владельца реликвии. Поиск в Google и Instagram быстро дал результат – она нашла Льюиса Тейта, писателя из того же округа, и отправила ему сообщение. Тейт подтвердил, что Поппи – его покойный дедушка, и признался, что никогда не видел этой записки раньше. Женщина решила не оставлять картину себе, а отдать ее мужу.

Ранее в канадском Эдмонтоне на помойке нашли картину Жана-Поля Риопеля, украденную в 2021 году. Ее стоимость оценивается в 50 – 58 тысяч долларов.