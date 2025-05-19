Невозможно сдержать слез: женщина нашла послание в старой книге

Женщина, по имени Стелла посетила комиссионный магазин, где случайно обнаружила старую книгу с трогательным посланием внутри.

Оно оказалось настолько искренним, что вызвало эмоциональный отклик в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Посетительница комиссионного магазина открыла книгу стихов и наткнулась на романтическое послание, датированное 1997 годом. Она обнародовала свою находку в сети. Книга под названием "Любовные стихи женщин" содержала рукописное послание, от которого у нее на глазах выступили слезы.

Стефани, я верю, что мы – самая большая поэма о любви, когда-либо написанная. Я буду любить тебя всегда. Твоя Кейт,

– гласила надпись.

Что женщина обнаружила в книге / Фото из сети

Эта неожиданная находка растрогала пользователей сети. Некоторые начали размышлять о судьбе Кейт и Стефани, ведь книга попала в секонд-хенд:

"Не думаю, что все закончилось хорошо, если книга оказалась здесь".

"Возможно, она просто потерялась. Такое случается".

Однако многие видят в находке не повод для грусти, а вдохновляющее напоминание о любви:

"Это прекрасное проявление любви. Желаю всем найти такую же".

"Мой муж написал мне нечто подобное, когда мы только встретились. Это моя самая ценная вещь".

"Хочется верить, что Вселенная передаст эту книжку другой Кейт, которая любит свою Стефани. Разве это не было бы волшебно?".

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