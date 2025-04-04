Реликвия на свалке: женщина нашла на тротуаре старую запечатанную коробку
- Американка Энн Трапани нашла на свалке в Нью-Йорке старую запечатанную коробку со свадебным платьем 1987 года, которая идеально подошла ей.
- Ее видео о находке стало вирусным в TikTok, набрав более 2,3 миллиона просмотров, и пользователи считают это "знаком".
Американка Энн Трапани из штата Нью-Йорк обнаружила на помойке интересную коробку, которая была плотно закрыта. Девушка решила забрать ее домой и была шокирована тем, что ждало ее внутри.
Об этом она рассказала в своем тиктоке, передает 24 Канал.
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В видео Энн Трапани рассказала, что однажды вышла на прогулку по своему району на Лонг-Айленде. Вдруг возле мусорников она увидела интересную коробку. Внутри оказалась идеально сохранившееся свадебное платье, которое пролежало запечатанным с 1987 года.
Я люблю экономию и ностальгию, поэтому мое сердце просто разрывалось, когда я увидела эту коробку рядом с другими выброшенными,
– рассказала Трапани.
Что было в коробке: смотрите видео
Реакция сети
Девушка поделилась своей находкой в соцсетях. ее видео моментально стало вирусным, набрав более 2,3 миллиона просмотров.
К большому удивлению, платье идеально подошло девушке. Комментаторы в один голос заявляли:
- "Это знак!".
- "Как будто оно было сшито именно для тебя".
Хотя Энн пока не решила, что будет делать с платьем, она уже рассматривает возможность вдохнуть в него новую жизнь, переделав на стильную юбку и топ.
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