Реликвия на свалке: женщина нашла на тротуаре старую запечатанную коробку

Американка Энн Трапани из штата Нью-Йорк обнаружила на помойке интересную коробку, которая была плотно закрыта. Девушка решила забрать ее домой и была шокирована тем, что ждало ее внутри.

Об этом она рассказала в своем тиктоке, передает 24 Канал.

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В видео Энн Трапани рассказала, что однажды вышла на прогулку по своему району на Лонг-Айленде. Вдруг возле мусорников она увидела интересную коробку. Внутри оказалась идеально сохранившееся свадебное платье, которое пролежало запечатанным с 1987 года.

Я люблю экономию и ностальгию, поэтому мое сердце просто разрывалось, когда я увидела эту коробку рядом с другими выброшенными,

– рассказала Трапани.

Что было в коробке: смотрите видео

Реакция сети

Девушка поделилась своей находкой в соцсетях. ее видео моментально стало вирусным, набрав более 2,3 миллиона просмотров.

К большому удивлению, платье идеально подошло девушке. Комментаторы в один голос заявляли:

"Это знак!".

"Как будто оно было сшито именно для тебя".

Хотя Энн пока не решила, что будет делать с платьем, она уже рассматривает возможность вдохнуть в него новую жизнь, переделав на стильную юбку и топ.

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