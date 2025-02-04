Женщина открыла банку с 70-летней консервированной водой: что она нашла внутри

Коллекционерка реликвий выживания Николь ДиСанто опубликовала в соцсети видео, которое стало вирусным. На нем она открыла банку с водой, которой уже 70 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Mrs.Fallout.

Смотрите также Стюардесса пыталась перевести килограмм золота: она спрятала его в неожиданном месте

Что известно о банке с водой

Банка воды, произведена компанией Royal Crown Cola в 1950-х годах, была частью коллекции девушки. ДиСанто тщательно собирает подобные реликвии на блошиных рынках, распродажах и в интернете, пополняя свою уникальную коллекцию военных пайков, аварийных рационов и других предметов прошлого.

Что было внутри банки

Блогерша рассказала, что результаты эксперимента оказались неожиданными. Жидкость практически не содержала загрязнений, кроме небольшого уровня щелочности и карбонатов.

Технически вода была безопасной,

– призналась ДиСанто.

Что было внутри банки: смотрите видео

Однако она так и не решилась попробовать воду на вкус из-за частиц ржавчины, которые попали в жидкость.

Реакция соцсетей

Это видео мгновенно стало вирусным в сети, набрав более 39 миллионов просмотров. Пользователи соцсетей удивились сохранности воды.

"Чертовски хорошо для 70 лет", – прокомментировал один из зрителей.