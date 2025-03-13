Женщина хотела съесть свой завтрак в постели, но ее кот имел другие планы: курьезное видео

Американка из штата Оклахома поделилась забавной историей. Она приготовила себе завтрак и хотела насладиться им в постели, но ее кот имел другие планы на ее еду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @cheddartheragdoll.

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Своим завтраком женщина поделилась в соцсетях. Видео кота Чедером, который охотится на блюдо, вызвало настоящий фурор среди пользователей TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.

На обнародованных кадрах мы видим, как хозяйка вынуждена держать назойливого Чедера за голову, чтобы защитить свой завтрак.

Когда у вас есть коты, то не будет покоя во время завтрака в постели,

– говорится в описании к видео.

Женщина хотела съесть свой завтрак в постели, но ее кот имел другие планы: смотрите видео

Как это комментируют ветеринары

Несмотря на то, что такое поведение пушистика может казаться забавным, ветеринары предупреждают, что многие продукты нашего рациона могут быть опасными для кошек.

Потенциально токсичными для кошек могут быть:

чеснок,

лук,

алкоголь,

шоколад,

виноград,

изюм,

кофеин,

сырые мясо и морепродукты,

авокадо и кости

Зато котам можно давать термически обработанные:

лосось без костей,

мясо без приправ (курица, говядина, индейка, баранина),

субпродукты,

креветки.

Если домашний любимец случайно съел что-то опасное, следует немедленно связаться с ветеринаром. При этом важно не давать животному лекарства самостоятельно и не пытаться вызвать рвоту.