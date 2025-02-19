Женщина забыла покормить котов: месть была решительной

Несмотря на чрезвычайно милую мордочку и пушистые лапки, коты довольно своенравные создания. И изменение режима графика питания – это настоящий проступок, который они не прощают.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток страницу @isabellarenaise.

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Женщина, по имени Изабелла призналась, что однажды забыла покормить своих трех котов. Пушистики не простили такого поступка и решительно отомстили хозяйке. На видео, обнародованном в сети, видно, как 3 ее кошки сидят у лестницы, окруженные лоскутами разорванной туалетной бумаги.

Я не пополнила их миску с едой перед сном, и вот такое наказание. Иногда вы мне не нравитесь, ребята,

– шутливо сказала она.

Что вытворяли коты: смотрите видео

Реакция соцсетей

Это видео быстро стало вирусным в сети, собрав более 751 тысячи просмотров. Пользователи соцсетей сразу же начали делиться забавными историями из своей жизни и комментировать то, что произошло:

"Они сказали, что любят, чтобы их миска была полной",

"Они хотят убедиться, что вы видите их месть",

, "Да, кошки злопамятны. Не переходите им дорогу",

"Они говорят, что кожа и кости. Корми их или страдай".

Заметим, что коты любят ловить и разрывать мелкие объекты, и рулон бумаги для них – идеальный "трофей". Он легко рвется, имитируя добычу, что удовлетворяет их природные инстинкты.