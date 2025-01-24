Не ходит в магазин уже 4 года: женщина рассказала, как тратит 100 долларов в год на продукты

Женщина по имени Софи Джуэль-Андерсон рассказала, что начала экономить много денег, когда прекратила ходить в магазин за продуктами. Вместо этого все необходимое она находила в мусорных баках.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Смотрите также "Пассажир" спросил, почему нет поездов в Донецк: Укрзализныця просит помочь с ответом

Где женщина берет еду

Софи призналась, что однажды решила заглянуть в мусорный контейнер, который оказался полным замечательной, еще пригодной к употреблению пищи. Тогда она поняла, что ей больше не нужно ходить по магазинам.

Я не ходила в продуктовый магазин уже четыре года,

– рассказала Софи, которая работает менеджером ресторана.

Вернувшись в 2022 году в Данию из Австралии, Софи продолжила копаться в мусоре и даже привлекла к этому занятию всю свою семью. Сейчас она покупает в супермаркетах только средства гигиены, и за весь 2024 год она потратила примерно 98 долларов США.



Что нашла женщина в мусорнике / Фото The Sun

Как это изменило ее жизнь

На сэкономленные сотни и тысячи она путешествует по миру, и за последние четыре года побывала в Кении, Аргентине, Италии, Испании и Дубае. Причем, в своих путешествиях она еду тоже не покупает.

Софи рассказала, что ее рытье в мусорных баках из поиска пропитания превратилось в "повседневный активизм". Своим примером она повышает осведомленность о проблеме пищевых отходов и меняет отношение к подобным продуктам.