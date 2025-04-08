Заснула в поезде: женщина пропустила свою остановку и оказалась в другой стране

Женщина по имени Лотти случайно задремала в поезде и пропустила свою остановку. Она вышла не в Лондоне, как планировала, а в другой стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Своей историей женщина поделилась в тиктоке. Она ехала поездом из Маргейта (Англия) к своему дому в Лондоне. Но во время дороги заснула и проснулась, когда на ее телефон пришло сообщение от оператора мобильной связи, в котором говорилось о том, что она находится во Франции.

Она решила немного вздремнуть перед прибытием поезда в Лондон. Она рассказала, что не знает, как долго она спала, но ее разбудил телефон, который "жужжал" на ее коленях, указывая на то, что она получила текстовое сообщение,

– рассказала она.

Женщина пропустила свою остановку и оказалась в другой стране: смотрите видео

Как такое могло произойти

Пользователи сети объяснили, что поезд, вероятно, перенаправили по другому маршруту в район Дувра. Поэтому ее телефонная сеть приняла сигнал из Франции, даже если она до сих пор была на территории Великобритании.

По сути, ваш поезд будет объезжать Дувр, и когда вы будете проезжать мимо Самфир-Хоу, ваш телефон примет французский сигнал. Я железнодорожник, который регулярно с этим сталкивается,

– отметил один из комментаторов.

Еще один комментатор добавил, что люди могут пользоваться французскими сетями по всей прибрежной части Кента.

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