Заснула в поезде: женщина пропустила свою остановку и оказалась в другой стране
- Женщина, по имени Лотти случайно задремала в поезде из Маргейта в Лондон и получила сообщение, что она находится во Франции.
- Вероятно, поезд перенаправили по другому маршруту, из-за чего телефон подключился к французской сети, хотя она оставалась в Великобритании.
Женщина по имени Лотти случайно задремала в поезде и пропустила свою остановку. Она вышла не в Лондоне, как планировала, а в другой стране.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
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Своей историей женщина поделилась в тиктоке. Она ехала поездом из Маргейта (Англия) к своему дому в Лондоне. Но во время дороги заснула и проснулась, когда на ее телефон пришло сообщение от оператора мобильной связи, в котором говорилось о том, что она находится во Франции.
Она решила немного вздремнуть перед прибытием поезда в Лондон. Она рассказала, что не знает, как долго она спала, но ее разбудил телефон, который "жужжал" на ее коленях, указывая на то, что она получила текстовое сообщение,
– рассказала она.
Женщина пропустила свою остановку и оказалась в другой стране: смотрите видео
Как такое могло произойти
Пользователи сети объяснили, что поезд, вероятно, перенаправили по другому маршруту в район Дувра. Поэтому ее телефонная сеть приняла сигнал из Франции, даже если она до сих пор была на территории Великобритании.
По сути, ваш поезд будет объезжать Дувр, и когда вы будете проезжать мимо Самфир-Хоу, ваш телефон примет французский сигнал. Я железнодорожник, который регулярно с этим сталкивается,
– отметил один из комментаторов.
Еще один комментатор добавил, что люди могут пользоваться французскими сетями по всей прибрежной части Кента.
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