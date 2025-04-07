Так при перевозке тела погибшего россиянина на кладбище катафалк застрял в грязи. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Nexta.

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Проблемы российского поселка

В Верхних Малюках, что в Челябинской области России, во время движения траурной процессии на похоронах оккупанта Анатолия Семкина авто застряло в сырой после дождей земле. Чтобы довезти до места захоронения воина, погибшего в Украине, односельчанам пришлось толкать катафалк.

Местные жители говорят, что из-за отсутствия нормальных дорог в Челябинской области уже не впервые застревают автомобили, которые везут покойников на кладбища. Власти не реагируют на очевидную проблему.

Катафалк с российским оккупантом застрял в грязи: видео

Интересно, что именно в Челябинской области происходит немало курьезов. Например, в январе во время крещения детей в областном центре цыгане украли иконы из церкви, в частности 100-летнюю икону Божьей матери. Мужчины без зазрения совести забрали иконы и при этом крестились.