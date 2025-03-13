Американец проглотил серьги, стоимостью 769 500 долларов: что было дальше

Мужчину по имени Джейтан Гилдер обвинили в ограблении. Он провернул аферу в торговом центре Mall at Millenia в Орландо, проглотив серьги Tiffany & Co. стоимостью 769 500 долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой PEOPLE.

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Что известно об инциденте

Американец провернул аферу под видом VIP-клиента, когда назвался представителем баскетбольной команды Orlando Magic, который якобы интересуется драгоценностями в магазине Tiffany & Co.

На камерах видеонаблюдения можно увидеть, что мужчина схватил две пары бриллиантовых сережек и пытался убежать. Сотрудник магазина пытался его остановить, но Гилдер применил силу и выбежал из магазина, прихватив также кольцо стоимостью 587 000 долларов.

Сначала мужчине удалось скрыться на авто, но полиция быстро идентифицировала его машину. Через некоторое время Дорожный патруль Флориды остановил его на межгосударственной автомагистрали. Но злоумышленник не растерялся и проглотил несколько предметов.

Уже после проведения сканирования тела в тюрьме в его желудке обнаружили "посторонние предметы". Полиция подозревает, что это и есть пропавшие серьги Tiffany & Co., но еще нужно будет дождаться "естественного выхода" для официального подтверждения.

Что об этом говорит сам злоумышленник

Интересно, что подозреваемый сам спросил тюремный персонал, будут ли ему предъявлены обвинения "за то, что у него в желудке". Один из полицейских также услышал, как Гилдер пожалел, что не выбросил серьги в окно.



Американец проглотил серьги, стоимостью 769 500 долларов / Фото PEOPLE

Какое наказание светит мужчине

Гилдеру предъявили обвинение в краже первой степени и ограблении в маске. Кроме того, у него уже было 48 невыполненных ордеров на арест в Колорадо. Полиция продолжает расследование и ожидает возвращения доказательств по делу – в буквальном смысле.