"І це лише третій день літа": соцмережі вибухнули мемами після ураження Кримського мосту
- Служба безпеки України успішно атакувала Кримський міст, що призвело до значних пошкоджень конструкцій під водою.
- Українці активно обговорюють цю подію у соцмережах, висловлюючи радість і жартуючи про підводні фури, які нібито доставили вибухівку.
Служба безпеки України вже третій день тішить українців просто-таки вибуховими подіями! Цього разу соцмережі жартують про атаку на Кримський міст, яка успішно відбулася 3 червня.
Що про це кажуть українці у мережі – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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"Вибуховий" червень
Ще не встиг розпочатися червень, як Служба безпеки України вчергове потішила українців. Цього разу СБУ вразила стратегічний об'єкт росіян – Кримський міст.
За даними джерел у СБУ, спецслужба замінувала підводні опори мосту, після чого було активовано вибухові пристрої. Унаслідок вибуху значно пошкоджено конструкції під водою, що ставить міст в аварійний стан. За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає.
Реакція українців
Користувачі мережі наголошують, що СБУ попрацювала на славу. І це лише третій день літа!
Українці радіють атаці на Кримський міст / Фото з мережі
Трампу треба повчитися / Фото з мережі
Свою реакцію на подію висловив і мер Львова Андрій Садовий. Він натякнув на те, що справедливість таки існує.
Садовий про атаку на Кримський міст / Фото з мережі
Українці натякають, що до спецоперації причетний сам Кирило Буданов.
Соцмережі побачили слід Буданова / Фото з мережі
Але що відомо точно, що ці 3 дні були продуктивні для голови СБУ Василя Малюка. У нього в кабінеті точно є багато "карт".
Ось, хто дійсно має багато "карт" / Фото з мережі
Але найпопулярнішим мемом у мережі є жарт про підводні фури. Мовляв, саме вони доставили вибухівку під опори мосту.
Як все було насправді / Фото з мережі
СБУ втретє вразила Кримський міст / Фото з мережі
Ну і куди ж без фури Roshen | Фото з мережі