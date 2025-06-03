Що про це кажуть українці у мережі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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"Вибуховий" червень

Ще не встиг розпочатися червень, як Служба безпеки України вчергове потішила українців. Цього разу СБУ вразила стратегічний об'єкт росіян – Кримський міст.

За даними джерел у СБУ, спецслужба замінувала підводні опори мосту, після чого було активовано вибухові пристрої. Унаслідок вибуху значно пошкоджено конструкції під водою, що ставить міст в аварійний стан. За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає.

Реакція українців

Користувачі мережі наголошують, що СБУ попрацювала на славу. І це лише третій день літа!



Українці радіють атаці на Кримський міст / Фото з мережі



Трампу треба повчитися / Фото з мережі

Свою реакцію на подію висловив і мер Львова Андрій Садовий. Він натякнув на те, що справедливість таки існує.



Садовий про атаку на Кримський міст / Фото з мережі

Українці натякають, що до спецоперації причетний сам Кирило Буданов.



Соцмережі побачили слід Буданова / Фото з мережі

Але що відомо точно, що ці 3 дні були продуктивні для голови СБУ Василя Малюка. У нього в кабінеті точно є багато "карт".

Ось, хто дійсно має багато "карт" / Фото з мережі

Але найпопулярнішим мемом у мережі є жарт про підводні фури. Мовляв, саме вони доставили вибухівку під опори мосту.



Як все було насправді / Фото з мережі



СБУ втретє вразила Кримський міст / Фото з мережі