Что об этом говорят украинцы в сети – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также "Дальнобойщики" и настоящий праздник: соцсети взорвались мемами после атаки по авиабазам России

"Взрывной" июнь

Еще не успел начаться июнь, как Служба безопасности Украины в очередной раз порадовала украинцев. На этот раз СБУ поразила стратегический объект россиян – Крымский мост.

По данным источников в СБУ, спецслужба заминировала подводные опоры моста, после чего были активированы взрывные устройства. В результате взрыва значительно повреждены конструкции под водой, что ставит мост в аварийное состояние. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.

Реакция украинцев

Пользователи сети отмечают, что СБУ поработала на славу. И это только третий день лета!



Украинцы радуются атаке на Крымский мост / Фото из сети



Трампу надо поучиться / Фото из сети

Свою реакцию на событие высказал и мэр Львова Андрей Садовый. Он намекнул на то, что справедливость таки существует.



Садовый об атаке на Крымский мост / Фото из сети

Украинцы намекают, что к спецоперации причастен сам Кирилл Буданов.



Соцсети увидели след Буданова / Фото из сети

Но что известно точно, что эти 3 дня были продуктивны для главы СБУ Василия Малюка. У него в кабинете точно есть много "карт".

Вот, кто действительно имеет много "карт" / Фото из сети

Но самым популярным мемом в сети является шутка о подводных фурах. Мол, именно они доставили взрывчатку под опоры моста.



Как все было на самом деле / Фото из сети



СБУ в третий раз поразила Крымский мост / Фото из сети