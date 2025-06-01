Интернет взорвался картинками с насмешками о потерях авиации российской армии. Люди в целом весело отреагировали на атаку. Лучшие мемы собрал 24 Канал.

Смотрите также Под ударом должны были быть 5 аэродромов: куда могла целиться Украина

Украинцы наблюдают, Россия – плачет

СБУ провела историческую и по-настоящему невероятную операцию "Паутина", поразив 41 самолет стратегической авиации России. Эта атака стала самой сложной за всю историю Службы, но эту задачу удалось выполнить. Самолеты, которые запускали ракеты по Украине серьезно повреждены, а для украинцев это событие стало праздничным.

Подборка мемов об атаке по российским аэродромам / Фото из соцсетей

Известно, что СБУ привлекла грузовики для перевозки дронов. Из-за этого главу ведомства назвали "дальнобойщиком" и шутят о том, что фуры могли на самом деле быть украинскими.

Шутки о грузовиках не заставили себя долго ждать / Фото из СМИ и соцсетей

Украинцы вспомнили и старый мем "Мне нравится, как оно горит" о полтавском поджигателе и интерпретировали его под нынешнее событие.

Украинцам "нравится, как оно горит" / Фото из СМИ и соцсетей

Пользователи также подумали, кто мог быть за рулем тех фур. Среди вероятных водителей – Петр Порошенко и Владимир Путин. РосСМИ также отметили, что один из задержанных водителей якобы не знал, что везет. По этому поводу украинцы также пошутили.

Кто же управлял теми фурами – остается загадкой / Фото из СМИ и соцсетей

В целом для украинцев 1 июня стало праздником Малыша, начала лета, фуры и слез россиян.

Праздничный день / Фото из СМИ и соцсетей

Пошутили пользователи и о реакции россиян на атаку. Здесь вспомнились женщины из "отряда Путина" и клише об обычных жителях страны-агрессора.

Россияне, вероятно, не очень довольны результатом операции / Фото из СМИ и соцсетей

В сети еще есть много-много мемов об атаке по аэродромам России. Такую подборку можно было бы делать бесконечной.

В сети собралась куча ситуативных мемов / Фото из СМИ и соцсетей