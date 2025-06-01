Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. На карте, с которой сфотографировали главу СБУ Василия Малюка, были обозначены пять целей.

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Какую еще одну авиабазу планировала поразить Украина

Губернатор Амурской области России Василий Орлов отметил, что украинские дроны не достигли цели в регионе. Здесь расположен аэродром "Украинка", который также был среди целей СБУ во время исторической спецоперации. БпЛА доставляли к базам грузовиками. Та, которая двигалась к "Украинке" загорелась на трассе "Чита – Хабаровск", в районе Серышево. Пожар произошел в прицепе фуры. СМИ сообщают, что в машине могла начаться детонация беспилотников.

Фура, вероятно, с дронами пылала на трассе: видео

Известно, что в результате возгорания пострадал водитель. На месте работала полиция и экстренные службы.

Ударов с использованием БпЛА на авиабазу "Украинка" и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем,

– написал глава области.

Стоит отметить, что на авиабазе "Украинка" хранилось много Ту-95 МС армии России.

Большинство аэродромов все же попали под атаку

Василий Малюк ранее показал схему операции "Паутина". Удары были нанесены по аэродромам "Оленья" в Мурманской области, "Белая" – в Иркутской, "Дягилево" – в Рязанской и "Иваново Северный" – в Ивановской.

СБУ планировала ударить дронами по пяти авиабазам в России / Фото из телеграма "Око Гора"

Российское минобороны подтвердило, что под атаку украинских дронов попали авиабазы в Мурманской и Иркутской областях. А вот в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки якобы отбиты. Однако четыре аэродрома все же получили повреждения, там пострадал 41 вражеский бомбардировщик.