Хто такий парацетамол: пояснюємо молодіжний сленг

Сучасна молодіжна мова постійно поповнюється новими словами та виразами. Якщо раптом ви почули, як хтось назвав іншого "парацетамолом", це зовсім не означає, що мовиться про популярний жарознижувальний препарат.

24 Канал дослідив це питання та пояснює, що насправді означає вислів "парацетамол" у молодіжному сленгу.

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Що означає слово "парацетамол"

У сучасній молодіжній мові слово "парацетамол" вживається для опису людини, яка:

надмірно спокійна або байдужа до всього, що відбувається навколо;

поводиться передбачувано, беземоційно або занадто "нормально".

Також є теорія, що парацетамолом – це хлопець, який ні на що не здатний, зазвичай худий і в загальному схожий на невдалу субстанцію.

Реакція соцмереж

У соцмережах жартують, що використання сленгових слів зайшло занадто далеко.

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Як це слово пояснюють українці

Для багатьох людей у коментарях це слово залишилося загадкою, тож вони почали висувати теорії та припущення, що насправді означає "парацетамол":

"Парацетамол це як я зрозуміла це якась невідома або дивні людина".

"Парацетамол – це душний тіп з повчаннями. "Що ти мене лікуєш, ти що – парацетамол?".

Також у коментарях українці обурювалися, мовляв, скільки можна вигадувати нових значень до давно вже відомих слів.

Можна пояснення усіх цих слів... Мені 16... Я вже стара для того вашого сленгу,

– написала одна з користувачок тіктоку.

Ми ж зауважимо, що українська мова постійно розвивається і поповнюється новими словами. А в епоху інтернету все це відбувається у рази швидше. Тому, ймовірно, різноманітні сленгові слова та вирази з нами надовго. Тож. нам залишається лише "тримати руку на пульсі" і встигати запам'ятовувати нові слова.