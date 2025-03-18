Жасмин, Аріель та інші: ШІ показав, як виглядали б діснеївські принцеси, якби були чоловіками

Штучний інтелект відкриває перед нами фантастичні можливості та нові горизонти. Цього разу завдяки нейромережам ми побачили, як би виглядали Жасмин, Аріель, Бель чи Попелюшка, якби вони були чоловіками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт на ютубі @ai.mariaa.

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Жасмин – повелитель пустелі

На думку ШІ, Жасмин в образі чоловіка носила б розкішний бірюзовий одяг із золотими вишивками, тюрбан та аксесуари, які нагадують стиль Аграби. Чоловіча версія Жасмин випромінювала б впевненість і королівську велич, а також мудрість сотень прочитаних книжок.

Аріель – морський принц

Чоловіча версія Аріель нагадує нам морського принца з довгим хвилястим волоссям. Його костюм має глибокий зелений колір, що нагадує океанські глибини, а погляд сповнений рішучості та прагнення пригод.

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Такі експерименти дають можливість по новому подивитися на звичних персонажів. Це також дозволяє переосмислити класичні історії та зробити їх ще більш універсальними для різних поколінь. А не так давно завдяки ШІ ми мали змогу уявити, як би виглядали країни в образах наречених.

Як це працює