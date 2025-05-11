Лагідна українізація: ШІ уявив героїв серіалу "Величне століття" українцями

У мережі завірусилося відео, згенероване штучним інтелектом. У ньому ми маємо змогу побачити, як виглядали б герої відомого турецького серіалу "Величне століття. Роксолана", якби вони жили в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці АI_content_Jula.

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На кадрах, згенерованих нейромережею, ми бачимо, як головний герой телешоу султан Сулейман їсть шашлик на фоні фортеці, а Гюрем, вона ж Роксолана з України або Настя Лісовська, у вишиванці фотографується біля пейзажних краєвидів на рідних землях.

Герой другого плану, Ібрагім, порається на городі, а Валіде варить борщ. У цьому їй допомагає Махідевран, яка чистить картоплю.

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Як не дивно, це відео швидко стало популярним у тіктоці. Воно набрало майже 100 тисяч переглядів. Ось, які коментарі залишали користувачі соцмереж:

"Приїхали на батьківщину до Гюррем".

"Оце Валіде потужна! Не кожна зможе борщ варити, тримаючи рукою залізну розпечену каструлю".

"Сулейман вирішив прям з шампуром захавати".

"Тепер я хочу подивитися ось цю версію серіалу ".

Раніше за допомогою ШІ ми мали змогу побачити відомих українських особистостей у грі Mortal Kombat. Таким чином, українці по-новому поглянули на таких відомих людей, як Іво Бобул, Євген Клопотенко, Влад Яма та Пес Патрон.