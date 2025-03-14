Від комедійних шоу до політичної арени: ШІ показав, як змінювався Зеленський
- У соцмережах поширилося відео, згенероване ШІ, яке показує трансформацію президента України Володимира Зеленського від дитинства до теперішніх днів.
- Відео демонструє зміни в зовнішності Зеленського, від комедійного артиста до серйозного лідера, з акцентом на зміни після початку повномасштабного вторгнення Росії.
У соцмережах завірусилося цікаве відео, на якому ШІ показав, як змінювався президент України Володимир Зеленський. На кадрах ми бачимо дитинство, юність та зрілість українського лідера.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @imlegend.ai.
Дивіться також Схожий на голлівудського актора: ШІ показав, як би зараз виглядав Шевченко
Як ШІ бачить життя Володимира Зеленського
На згенерованих кадрах ми бачимо дитинство українського лідера, далі відео змінюється, зображаючи шкільні роки і перші виступи на сцені. Перед нами постає молодий артист, якого глядачі пам'ятають за комедійними виступами та телевізійними проєктами, аж раптом все докорінно змінюється і перед нами з'являється президент.
Однак навіть за роки президентства Володимир Зеленський змінюється ззовні. Усміхнене обличчя стає сумним та невеселим, а діловий одяг замінює військова форма. На останньому фото, що відповідає нашим дням, український лідер має більш серйозний вираз обличчя. А загальна зібраність у стилі вказують на зміни, які відбулися з усіма нами від початку повномасштабного вторгення Росії.
ШІ показав, як змінювався Зеленський: дивіться відео
Як ми бачимо, ШІ дає змогу детально побачити, як із роками змінюється зовнішність Володимира Зеленського, а також простежити загальний розвиток особистості. Такі відео та фото створюють додатковий інтерес до штучного інтелекту та його можливостей у сфері обробки зображень і розпізнавання облич.
Як це працює? Такі відео створюються за допомогою складної системи нейромереж, яка аналізує численну кількість зображень та створює нові, використовуючи аналіз та нейромоделі.